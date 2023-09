Grandi novità a Turchesando, la trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus. Al fianco dell’ex volto di Foum, finora, c’era Jessica Selassié, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip che, una volta uscita dalla Casa di Cinecittà, aveva deciso di accettare l’incarico propostole da Turchese.

Adesso, un altro ex volto del reality show condotto da Alfonso Signorini potrebbe sbarcare in radio al posto di Jessica. Si tratta di Edoardo Tavassi, reduce dall’esperienza al Gf Vip 7 dove ha trovato l’amore con Micol Incorvaia. E’ stata la stessa padrona di casa ad annunciare una “grande sorpresa”: “Notte speciale in questi ultimi giorni di vacanza. Ma voi state pronti perché dal 19 settembre, dalle 18 alle 20, su Radio Cusano Campus e in radio visione su Cusano Italia TV, ripartirà una nuova esplosiva edizione di Turchesando, ed ogni giovedì alle 18 alle 20 un’altra Big Surprise”.

La “big surprise” dovrebbe essere proprio rappresentata dalla presenza di Edoardo Tavassi.