E’ in corso in questi giorni l’ottantesima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. A sfilare sul red carpet non solo star internazionali del calibro di Patrick Dempsey, Demet Ozdemir e George Clooney (tanto per citarne alcuni), ma anche una carrellata di influencer nostrani ed ex vipponi, tra cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Nikita Pelizon, Clizia Incorvaia e Valentina Vignali. E nelle prossime ore sarà il turno di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi.

A proposito di vippone, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, una di loro sarebbe stata invitata a lasciare l’albergo in cui alloggiava perché pretendeva di condividere la sua camera con alcuni suoi amici, di cui un noto truccatore, senza pagare. Non è la prima volta che si sente parlare di influencer “scrocconi”. E’ infatti prassi per le star del web e dei reality chiedere soggiorni, viaggi e cene gratis in cambio di foto sui propri canali social.

Di recente ha fatto molto discutere la presunta richiesta al loro fandom di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, i quali avevano chiesto una cucina dal valore di 13mila euro. Prima di loro un’altra (sempre ex vippona) che pretendeva di alloggiare in un hotel in centro a Roma senza sborsare un centesimo. La prassi è pressoché la stessa: tramite gli agenti, scrivono mail chiedendo di usufruire gratis dei servizi in cambio di sponsorizzazioni sui propri account social.

Lo scorso agosto, il noto esperto di gossip Amedeo Venza rivelò che un’ex gieffina che, mentre si trovava in vacanza in Puglia, avrebbe chiesto un’auto a noleggio gratis per una settimana. In cambio, l’ex vippona avrebbe pubblicizzato l’autonoleggio sui social. Ma la proprietaria aveva risposto picche: “E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!”. Venza aveva evitato di riportare il nome dell’ex concorrente del reality di Canale 5, e l’unico indizio che aveva fornito è che si tratterebbe di una ragazza il cui nome inizia con la lettera G.