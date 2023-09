Lunedì 11 settembre, in prima serata su Canale 5, ci sarà il debutto della nuova edizione del Grande Fratello. Tre giorni dopo, giovedì 14 settembre, invece, sarà la volta del Gran Hermano Vip.

I profili social del reality spagnolo stanno rivelando il nuovo cast attraverso degli spot contenenti alcuni indizi. Il secondo concorrente è legato ad un asino, ad una Barbie, un bulldog francese e uno specchio, e inevitabilmente la mente va subito ad Oriana Marzoli, reduce dall’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

“Inizia una nuova settimana e la nostra voglia di giocare continua. Quale concorrente del Gran Hermano Vip 8 si nasconde dietro questi indizi?”. Sono in molti a pensare che il “concorrente” in questione è proprio la modella venezuelana. Cosa c’entra un asino? Nel 2018, la fidanzata di Daniele Dal Moro (i due sono tornati nuovamente insieme dopo l’ennesima rottura) ha partecipato alla sesta edizione del Gran Hermano Vip, e ad accoglierla in casa c’erano diversi animali, tra cui un asino.

“C’è un nome che circola da settimane nei forum e negli spazi dedicati a commentare i programmi televisivi, soprattutto tra coloro che seguono più da vicino le ultime notizie che riguardano Telecinco – riportano i colleghi di Biccy.it che hanno appreso la notizia da un popolare blog spagnolo –. Questo è quello della Marzoli, volto noto sia in Spagna che in Italia. Ha partecipato a Uomini e Donne, al GF Vip italiano, a Supervivientes e molti altri spazi delle reti di Mediaset Spagna. I rumor si sono intensificati perché l’ex tronista di recente ha dichiarato: ‘Ho un obiettivo, che sono sicuro al 100% che raggiungerò. Ho molta fiducia in me stessa, ed è una cosa che farò presto. Quindi state molto attenti, perché vi renderete conto che qualcosa sta per succedere. E in ciò che accadrà, realizzerò un obiettivo che ho in mente’”.

Inoltre, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, anche Daniele potrebbe approdare al Gran Hermano Vip, anche se non è ancora chiaro in quali vesti.