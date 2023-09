A neanche 24 ore di distanza dalla Instagram story pubblicata da Sophie Codegoni, nella quale l’influencer rivelava ai followers di essere in crisi con Alessandro Basciano, pare che tra i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip sia improvvisamente tornato il sereno.

Ieri pomeriggio, l’ex vippona aveva rotto il silenzio in seguito ad i rumor che circolavano sulla coppia relativi ad una possibile rottura. Il campanello d’allarme era scattato quando il dj aveva smesso di seguire la fidanzata su Instagram.

Le parole di Sophie Codegoni

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia.

Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli, perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date, e non mi sembra corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

Ebbene, pare che i Basciagoni abbiano superato il momento di difficoltà. Pochi minuti fa, infatti, Alessandro Basciano ha condiviso tra le sue Instagram story un video di Sophie Codegoni che si diletta nell’hula hoop. Dunque, tutto è bene quel che finisce bene?