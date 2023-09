Ieri pomeriggio, Sophie Codegoni, attraverso una storia su Instagram, ha confermato le voci che circolavano negli ultimi giorni circa una presunta crisi tra lei e Alessandro Basciano. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha raccontato che stanno vivendo un momento “complicato”.

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla. Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita, perché credo che i social debbano essere un posto leggero e positivo. Tutti noi abbiamo i nostri problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere, sia personali che di coppia, e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia.

Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli, perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date, e non mi sembra corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.

Ovviamente, le parole dell’ex vippona, oltre a preoccupare e non poco i fan della coppia, hanno scatenato una serie di reazioni sui social. A commentare la vicenda anche Selvaggia Roma, a sua volta ex concorrente del Gf Vip: “Essere così incoscienti e senza riflettere fare un figlio su basi che non ci sono mai state. Avete tirato una coppia che già era tossica dagli inizi. Ma io dico come cavolo si fa a fare un figlio su una base che non esiste?”. L’ex di Francesco Chiofalo ha poi rincarato la dose, dicendo che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avrebbero fatto una “figlia come se si richiedesse un panino al McDonald”. Poi ha aggiunto: “Per questo avere fatto un figlio all’uscita dal GF mi sembra una cosa da pazzi. Sono Immaturi e Dio solo sa”. Infine, Selvaggia ha precisato di non conoscere Sophie al contrario di Alessandro e sua sorella: “Lui e la sorella sono due persone che si credono il mondo, irrispettosi e odiosi. Lui è molto maleducato”.