Nei giorni scorsi sono iniziate a circolare voci secondo le quali la storia tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti sarebbe già finita o, addirittura non sarebbe nemmeno iniziata. La coppia si è conosciuta durante la decima edizione di Temptation Island: lui ha partecipato insieme all’ormai sua ex fidanzata Perla Vatiero, mentre lei era una delle tentatrici.

Il gossip sarebbe esploso in seguito ad una cena tra la modella brianzola e il suo ex compagno Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, con cui ha avuto un flirt prima di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia. Un incontro (in realtà più di uno) che ha destato più di un sospetto sul web, oltre che la reazione infastidita di Francesca Del Taglia, mamma dei due bambini avuti dall’ex volto del dating show di Canale 5.

In seguito alle tantissime critiche ricevute, Greta ha deciso di rispondere a tono attraverso il suo profilo Instagram: “Secondo voi io ho problemi a dire che non sto con una persona? Se io non stessi con Mirko vi direi che con lui è finita! Ma che problemi avrei a dirvelo? Ma che problemi avete? Stiamo insieme. Quando ci lasceremo, magari no, saremo sempre insieme. Semmai ci lasceremo sarò la prima a dirvelo. State tranquilli, io non nascondo niente”.

Poi, Greta Rossetti ha replicato a chi continua a paragonarla a Perla Vatiero, ex di Mirko Brunetti: “Non sono una donna che fa confronti con le ex. Io sono egocentrica di mio, sicura di me a livelli estremi, forse anche fin troppo. Però ne vado fiera di essere così, quindi difficile che io faccia un confronto con una ex o con una donna”.