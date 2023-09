Sta facendo discutere il post condiviso da Can Yaman sul suo profilo Instagram. L’attore turco, reso celebre dalle fiction Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Day Dreamer – Le ali del sogno, in questi giorni è impegnato con le riprese della seconda stagione di Viola come il mare, la serie tv prodotta da Lux Vide che lo vede vestire i panni dell’ispettore capo della Polizia, Francesco Demir, al fianco della bellissima Francesca Chillemi (che interpreta, invece, il personaggio di Viola Vitale).

Nelle ultime settimane è riesploso il gossip circa una presunta love story “segreta” con Demet Özdemir, sua ex partner in Day Dreamer. Ieri, la diva turca è stata una delle stelle più apprezzate sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice ha letteralmente rubato la scena grazie al suo sorriso incantevole a ad un look mozzafiato. Demet, inoltre, venerdì è stata premiata per l’interpretazione nella serie tv La ragazza e l’ufficiale.

Assente quest’anno, invece, Can. Dopo aver presenziato lo scorso anno insieme alla Chillemi, attraverso un post sul suo profilo Instagram, l’attore ha spiegato che non sarà a Venezia. Tuttavia, la didascalia ha lasciato spazio a diverse interpretazioni: secondo alcuni, Yaman avrebbe lanciato una frecciatina a Demet: “Giusto per chiarire, non verrò a Venezia questa volta. Faccio spazio agli altri senza rubare la scena…”.

D’altro canto, Alessandro Rosica, esperto di gossip turco, ha rivelato che la scelta di Can di non recarsi alla Mostra del Cinema sarebbe dovuta al rispetto che nutre nei confronti di Demet. Ha inoltre svelato che i due potrebbero presto incontrarsi a Roma.