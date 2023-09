Com’è noto, la turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta ai titoli di coda. L’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, e dopo circa due mesi di convivenza fuori dalle mura della Casa di Cinecittà, le loro strade si sono definitivamente separate.

Nel corso di questi mesi, tra accuse e recriminazioni reciproche, i due ex vipponi non hanno mai smesso di punzecchiarsi sui social. Sul settimanale Nuovo in edicola ieri, è uscita un’intervista ad Edoardo (risalente, però, ad alcune settimane fa), in cui il volto di Forum parla proprio della rottura con Antonella. E alla domanda se fosse realmente finita, ha risposto: “Non si può dire quello che succederà nel futuro. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”.

Negli ultimi giorni, ad innalzare il livello di tensione è stato anche un comunicato di Matteo Diamante, che di fatto ha messo la parola fine alla storia tra la Fiordelisi e Donnamaria. Le parole dell’ex fidanzato di Nikita Pelizon hanno però scatenato la reazione furiosa del fandom dell’ormai ex coppia, i Donnalisi, che non hanno gradito la sua intromissione in una questione che non gli compete. In seguito, lo speaker radiofonico ha sì preso le difese dell’amico, ma allo stesso tempo l’ha invitato a farsi gli affari suoi.

Ieri, Edoardo e Matteo hanno fatto serata in una discoteca di Milano. Fin qui nulla di particolarmente rilevante, se non fosse che l’ex di Antonella è stato avvistato in compagnia di una misteriosa ragazza. Il video è arrivato in direct a Deianira Marzano: “Ecco qui, Donnamaria in discoteca con Diamante e delle ragazze. Una tipa lo abbraccia da dietro”.

Insomma, Edoardo pare aver voltato pagina. Ma siamo sicuri che questo breve filmato è destinato a far discutere.