La storia d’amore tra Carola Carpanelli e Federico Nicotera è giunta al capolinea ormai da diversi mesi. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista hanno partecipato alla registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

Stando alle anticipazioni, l’ingegnere romano e la studentessa varesina avrebbero rivelato alcuni retroscena in merito alla rottura, avvenuta lo scorso giugno. In attesa della messa in onda dell’attesissima puntata, Carola ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio, in edicola oggi.

“Non mi mento di nulla del percorso che ho fatto”. Secondo alcune voci, la Carpanelli sarebbe in lizza per sedere sul Trono Classico: “La rottura con Federico è ancora troppo fresca. Non me la sentirei di uscire con un altro. Poi in un contesto come quello di Uomini e Donne… Mi sto ancora leccando le ferite”.

Carola ha poi raccontato i motivi per cui è finita la storia con Federico: “Eravamo entrambi innamoratissimi. I primi due mesi sono stati bellissimi. Abbiamo preso casa a Roma e andava tutto bene. Poi abbiamo iniziato a litigare su tutte, perché la pensavamo in modo diverso. Questo è stato motivo di discussione e abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione perché non c’erano più i presupposti per andare avanti. E’ stata una decisione sofferta. Lasciarsi è una scelta difficile perché sai cosa perdi, ma allo stesso tempo non te la senti più di stare in quella situazione. E’ stata però una scelta consapevole. L’amore c’è sempre stato, ma non è bastato”.

“Lo sbaglio più grosso è stato quello di correre. Ep vero, avevamo fatto sette mesi di percorso, ma non ci conoscevamo. Così di colpo ci siamo trovati a convivere. Lo abbiamo voluto, per carità. Io, in particolare, però, mi sono trovata a far fronte a tanti cambiamenti. Ho lasciato la casa ad Alessandria dove vivevo con le mie coinquiline e mi sono ritrovata da sola in un’altra città senza amiche e senza la famiglia. Lui aveva i suoi impegni, io studiavo e basta. Abbiamo corso troppo. E siamo due testoni. Se resti sulla tua posizione, non trovi un punto di incontro. Di sicurò, però, abbiamo provato fino all’ultimo. Mi ha dato tante cose belle, rifarei tutto, forse in modo diverso ma lo rifarei. Sono stata molto male quando è finita”.

Poi Carola ha spiegato quali sono i rapporti attuali con Federico: “Ci siamo incontrati a Roma perché dovevamo chiudere delle faccende di casa. Ci siamo fatti gli auguri di buon compleanno e basta”.

L’ex corteggiatrice ha poi svelato che parteciperebbe al Grande Fratello ma non a L’Isola dei Famosi né tantomeno a Temptation Island (Winter edition) come tentatrice, perché è un ruolo che non le appartiene.