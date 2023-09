Tirerebbe di nuovo aria di crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Già lo scorso giugno, i due ex concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip avevano attraversato una piccola burrasca (non sono mai stati chiariti i motivi), tanto che la madre dell’influncer, Valeria Pasciuti, rispondendo ai fan della coppia, aveva scritto: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”.

Poi, la crisi tra i Basciagoni rientrò alcuni giorni dopo, circostanza che fece tirare un enorme sospiro di sollievo ai loro numerosissimi fan. Adesso, pare ci sia di nuovo maretta. Alessandro, com’era già accaduto in passato, ha smesso di seguire Sophie su Instagram. Un gesto che non è passato inosservato, e che ha fatto scattare l’allarme. Nel momento in cui scriviamo questo articoli, la Codegoni segue ancora Alessandro.

Alcuni giorni fa, il dj era sbottato sui social scagliandosi contro gli haters: ““Fateve na vita e andate a lavorare ca*a ca**i. Un beso. Tanto vi troverò uno ad uno, falliti, e poi piangerete in ginocchio”. Non è chiaro a chi si riferisse l’ex vippone al quale, nel frattempo, è stato anche sospeso l’account su Twitter.