Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno partecipato alla decima edizione di Temptation Island perché lei voleva vedere maggiore intraprendenza da parte del fidanzato, che nell’ultimo periodo vedeva troppo apatico. All’interno del villaggio, però, Mirko si è avvicinato alla tentatrice Greta Rossetti, con la quale ha instaurato una forte complicità. Dal canto suo, anche Perla si è lasciata andare con il single Igor Zeetti. Ed è proprio con i due single che Mirko e Perla hanno deciso di terminare il loro viaggio nei sentimenti.

Ad oggi, sia Mirko che Perla stanno rispettivamente con Greta e Igor. Ma la storia d’amore tra l’ex tentatrice e Brunetti ad aver suscitato più di una perplessità sul web. In molti, infatti, credono che i due non siano realmente fidanzati, ma che stiano insieme solo per questioni di hype. A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano, alla quale sono arrivate diverse segnalazioni al riguardo.

In seguito, Perla ha pubblicato su TikTok alcuni video che sembrerebbero riferiti proprio al gossip sul suo ex fidanzato e la Rossetti. Quest’ultima ha pubblicato uno screenshot di un messaggio ricevuto da una follower che la informava dei TikTok della Vatiero: “Greta, comunque fate invidia a tutti. Perla è da ieri che pubblica tiktok riferiti a voi”. Infine, Perla ha pubblicato un nuovo video, nel quale, sulla base di una canzone, dice: “Sorè, ma chi t’ha mai ca*at, sorè ma chi te sap!”.