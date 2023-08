Greta Rossetti è stata senza dubbio una delle protagoniste di Temptation Island. L’ex tentatrice ha conosciuto e si è innamorata di Mirko Brunetti, 26enne rietino che aveva partecipato al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia insieme a Perla Vatiero. I due si sono lasciati durante il falò di confronto dopo una relazione durata cinque anni.

La storia tra Greta e Mirko pare procedere a gonfie vele, tanto che sono già avvenute le presentazioni in famiglia e i due si sono fatti anche lo stesso tatuaggio con la scritta “I tuoi occhi, la mia cura”. Negli ultimi giorni, però, hanno fatto molto discutere le foto della Rossetti in compagnia di Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Questo perché i due, in passato, hanno avuto un flirt. Lei ha dichiarato che tra loro c’è esclusivamente un’amicizia, e Brunetti, incalzato sull’argomento dai follower, ha confermato la tesi della fidanzata.

Ma Eugenio Colombo non è l’unico ex famoso della tentatrice. Greta, infatti, ha confermato in un video su TikTok i rumor che circolavano circa una presunta relazione con l’attore Michele Morrone: “Possiamo smetterla con questo racconto che Greta vuole solo visibilità? E basta. La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l'ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l'avrei tirata fuori da tempo e io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?”.

Intanto, nelle ultime ore, Greta e Mirko sembrano essere particolarmente distanti. Al riguardo, è arrivata una segnalazione in direct a Deianira Marzano: “Sento puzza di crisi. Anzi, probabilmente non è mai iniziata! Lei non mette più like alle sue foto dal 14 agosto. Ok, sono stati insieme in ferie fino a sette giorni fa, ma il motivo?”. “Non sono mai stati insieme – ha commentato l’esperta di gossip -. Ora bisogna capire se lui (Mirko, ndr) lo aveva capito oppure no”.