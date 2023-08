Nonostante la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sia avvenuta da oltre due mesi, la coda polemica non sembra avere fine. La tormentata storia d’amore tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata nella Casa del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, due dei quali vissuti fuori dalle mura del loft di Cinecittà.

Tra accuse e recriminazioni reciproche, i due ex vipponi si sono resi protagonisti negli ultimi giorni di numerose schermaglie a colpi di tweet e stories. La scorsa settimana, Antonella tirò una frecciatina a Camilla Ghini, amica di Edoardo, nonché assistente di Forum e speaker di Rtl 102.5. Secondo gli utenti, la Ghini, durante una trasmissione radiofonica, avrebbe lasciato intendere che Donnamaria stava mandando messaggi ad una ragazza. Il pensiero di molti è che la mossa avesse come obiettivo quello di provocare la Fiordelisi.

Ovviamente, Antonella non si è certo tirata indietro, e le ha risposto per le rime: “Ma queste ragazze che continuano indirettamente a mandarmi messaggi tramite radio, non hanno capito che devono ringraziare che sono un personaggio pubblico. E non posso parlare della loro falsità C. Per fortuna non dovete più fare la bella faccia. Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli”. Poi aggiunse: “E la privacy? Dici che la metterà in castigo per aver spoilerato la new entry?”. L’ex vippona si riferiva chiaramente al fatto che il suo ex fidanzato non volesse comparire con lei sui social per “motivi di privacy”.

Ad ogni modo, la polemica sembrava essersi conclusa, almeno fino a ieri. Infatti, la mamma di Edoardo, la signora Chicca, presente nel backstage di Radio Zeta Future Hits, concerto evento che si è svolto all’Arena di Verona, si è fatta immortalare proprio insieme a Camilla Ghini, conduttrice del concerto insieme a Paola Di Benedetto e Jody Cecchetto. La foto condivisa su Twitter è stata invasa dai commenti: le fan di Antonella hanno suggerito alla signora Donnamaria di “evitare certe frequentazioni”, ma c’è anche chi ha preso le sue difese. Insomma, la storia tra i Donnalisi è finita, ma lo stesso non si può dire delle polemiche.