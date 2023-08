Greta Rossetti è stata senza dubbio una delle protagoniste della decima edizione di Temptation Island. Durante il programma, l’ex tentatrice ha conosciuto e si è innamorata di Mirko Brunetti, il fidanzato che ha lasciato la sua compagna Perla Vatiero durante il falò di confronto.

La relazione tra Greta e Mirko pare procedere a gonfie vele, tanto che sono già avvenute le presentazioni in famiglia e i due si sono fatti anche lo stesso tatuaggio con la scritta “I tuoi occhi, la mia cura”. Negli ultimi giorni, però, hanno fatto molto discutere le foto della Rossetti in compagnia di Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Questo perché i due, in passato, hanno avuto un flirt. Incalzato dai follower, Brunetti è stato costretto ad intervenire sulla questione: “Ragazzi, ne sto leggendo tantissime in questi giorni. Non ho mai voluto rispondere perché a me non piace dare spiegazioni a nessuno ma questa volta sono costretto. Io ero e sono a conoscenza di tutto. Ho conosciuto Eugenio, che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata l’altra sera a cena, oggi ero in chiamata con Greta. Quindi ragazzi, io e Greta stiamo benissimo insieme. Lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie e io le ho parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me. Stiamo benissimo insieme. Quindi potete dire tutto quello che volete”.

Eugenio Colombo, però, non sarebbe l’unico ex famoso di Greta Rossetti. In passato, l’ex tentatrice pare abbia avuto un flirt con l’attore Michele Morrone. “La frequentazione con Michele la state tirando fuori voi, io l’ho vissuta in maniera totalmente privata. Se avessi voluto visibilità l’avrei tirata fuori da tempo e io in primis”, ha detto l’ex tentatrice su TikTok.

Nel frattempo, tra i presunti flirt di Greta, ci sarebbero addirittura sette calciatori. A rivelarlo è Alessandro Rosica.