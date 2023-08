Gabriella Chieffo, una delle protagoniste assolute della decima edizione di Temptation Island, ha svelato di non aver ancora recuperato la piena fiducia nel fidanzato Giuseppe Ferrara, noto anche come “American Boy”. La 19enne originaria di Scafati, ferita dalle attenzioni rivolte dal compagno alla tentatrice Roberta De Grazia, si è lentamente convinta di voler mettere la parola fine alla relazione e ha baciato il single Fouad. Durante il falò di confronto, Gabriela ha mantenuto il proposito di restare single, salvo poi tornare sui suoi passi di fronte alla richiesta di un secondo falò ricevuta da Giuseppe.

Le parole di Gabriela Chieffo

A distanza di alcuni mesi, la giovane racconta ai follower su Instagram di non avere piena fiducia nel fidanzato, considerati i trascorsi di quest’ultimo che ha ammesso di averla tradita. “Non mi fido di nessuno. Sarà un mio difetto ma non riesco a fidarmi facilmente. Con Giuseppe io rimango sempre in allerta perché non mi faccio prendere in giro due volte. E lui lo sa bene come deve comportarsi. Non c’è bisogno che glielo dica io”.

Fidanzati da 7 anni, Gabriela e Giuseppe hanno deciso di partecipare a Temptation Island per volere della ragazza che intendeva verificare, attraverso la partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia, la buona fede del compagno. La crisi tra i due era iniziata circa un anno prima quando Gabriela aveva scoperto che il fidanzato si era iscritto a un sito d’incontri. A Temptation Island, Gabriela ha visto il fidanzato Giuseppe avvicinarsi alla single Roberta e addirittura mettersi d’accordo con lei per vedersi lontano dalle telecamere una volta che il programma fosse terminato. Quell’atteggiamento ha spinto Gabriela a considerare chiusa la relazione con il fidanzato e a baciare il single Fouad. Di fronte al compagno nel corso del primo falò, Chieffo ha manifestato il desiderio di lasciarlo. A 24 ore di distanza da quel momento, la ragazza è tornata sui suoi passi, decidendo di perdonarlo.