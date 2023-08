Cosmary Fasanelli rompe il silenzio in merito alla fine della relazione con Nunzio Stancampiano.

Rispondendo ad una fan su Instagram, che le ha chiesto conferma sulla rottura, la velina di Striscia la Notizia ha risposto: “Mi sembra giusto che io vi dia una minima spiegazione, minima perché sui social ho sempre mostrato solo il bello. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce sia uscita riguardo a presunti tradimenti o altro. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale, a vent’anni, ad un certo punto, dopo un po’ capire e prendere una decisione, non c’è bisogno di farne un dramma. Vi chiedo di rispettare questa decisione. Vi chiedo di rispettare me e di rispettare lui, senza insultare. Credo di aver detto tutto. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più”.

Cosmary e Nunzio si erano conosciuti durante la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ad inizio agosto, lui aveva lasciato intendere che la relazione fosse giunta ai titoli di coda: “Il mio unico errore è stato amarti a tal punto da annullare me stesso”. Poi, nei giorni seguenti, il ballerino si era recato in Sicilia intenzionato a riconquistarla, evidentemente senza riuscirsi. Cosmary vola a Parigi con la famiglia, anche Nunzio va a Parigi ma, come poi rivela su Instagram, solo per motivi lavorativi. Poi il silenzio, di entrambi, fino a stanotte, quando la ballerina ha definitivamente messo la parola fine alla storia d’amore.