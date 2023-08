Com’è ormai noto, la relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è giunta nuovamente al capolinea. La showgirl argentina adesso starebbe frequentando l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, mentre lo showman originario di Torre Annunziata si sta godendo le vacanze estive da single, nonostante le voci di un presunto flirt con la modella Beatrice Vendramin, smentite dalla sorella di lui, Adelaide.

Prima di tornare con Stefano, Belen ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, reduce dall’esperienza nella settima edizione del Grande Fratello Vip, dalla quale è nata la piccola Luna Marì. Tra l’ex vippone e il conduttore partenopeo non si sono praticamente mai verificati contatti e, per tale ragione, stupisce un gesto di cui l’ex haistylist si è reso protagonista nelle ultime ore.

Gli utenti, infatti, hanno notato che Antonino ha iniziato a seguire Stefano su Instagram. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, De Martino non ha ancora ricambiato il follow. Forse questo improvviso “avvicinamento” è dovuto proprio alla fine della relazione tra il conduttore e Belen Rodriuguez.

Quando Spinalbese era “recluso” nella Casa di Cinecittà, aveva parlato di Santiago (figlio di Stefano e Belen), affermando di avere un bellissimo rapporto con lui. De Martino, invece, in una recente intervista al settimanale Oggi, aveva parlato del suo rapporto con Luna Marì: “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l’ha, non ho mai pensato di sostituirlo”.