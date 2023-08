La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta esattamente com’era terminata, ovvero con un accesissimo scontro tra Tina Cipollari e Elio Servo. L’opinionista e il cavaliere, da sempre acerrimi “nemici”, sono stati protagonisti di una nuova litigata.

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, la discussione sarebbe nata perché Tina non ha risposto al saluto di Elio. Da quel momento la situazione sarebbe degenerata, con i due che si sono rinfacciati episodi avvenuti nella passata stagione del dating show di Maria De Filippi. Ma non è finita qui, perché la Cipollari si è presentata in studio con un vassoio di cannoli alla ricotta. I telespettatori ricorderanno quando Servo aveva rivelato di non apprezzare particolarmente il latticino per via di alcuni traumi subiti da ragazzino. Già nella passata stagione, Tina si era presentata in studio con della ricotta, che poi aveva spalmato su alcune fette di pane distribuite anche al parterre. Circostanza che aveva scatenato una furibonda litigata con Elio.

Insomma, la musica non è cambiata. L’opinionista e il cavaliere si ritrovano nuovamente l’uno contro l’altro. E siamo solo all’inizio…