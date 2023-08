Soraia Ceruti è tornata a parlare della rottura con Luca Salatino.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip si erano conosciuti e innamorati nel dating show di Maria De Filippi. I due si sono mostrati sempre molto affiatati, tanto che la stessa Soraia era andata in più di un’occasione nella Casa più spiata d’Italia per supportare l’allora fidanzato. Per la forte nostalgia, Luca aveva abbandonato il reality a ridosso delle festività natalizie.

Poi, pochi mesi dopo, la fine della relazione. I motivi non sono mai stati particolarmente chiari, sebbene la Ceruti abbia più volte lanciato qualche frecciatina. Salatino, al contrario, è sempre stato molto riservato, e ha invitato i follower a rispettare la sua privacy.

Di recente, l’ex corteggiatrice di origini egiziane ha chiacchierato con i suoi seguaci e, attraverso un box domande, è tornata sull’argomento. “Nel mio caso non è stato un bel periodo. La cosa più bella è quando due persone si lasciano in maniera pulita e onesta, e si rimane in buoni rapporti. Con uno dei miei ex oggi ho un rapporto speciale. Io ci ho provato, ma a volte chi viene lasciato non accetta la decisione e una persona ferita purtroppo è capace di tutto. Ma si supera tutto, l’importante è essere a posto con la propria coscienza. Ci sono cose ben peggiori, i drammi sono altri”.