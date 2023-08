Nelle ultime ore, Matteo Diamante si è esposto in merito alla rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, scatenando l’ira dei fan dell’ex coppia.

L’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip: una storia d’amore decisamente turbolenta, caratterizzata da tanti momenti di passione e altrettante litigate. Nonostante entrambi abbiano chiarito in più di una circostanza che la relazione è giunta definitivamente ai titoli di coda, sui social, in particolare su Twitter, il loro fandom (i Donnalisi) continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Matteo Diamante: "Tra i Donnalisi non ci sarà più niente"

Ieri sera, attraverso il suo profilo Twitter, Matteo Diamante ha detto la sua in merito all’ormai ex coppia, sostenendo che secondo lui non ci sarà mai più niente: “Quando è troppo è troppo, perciò mi libero. Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io ca**ate non ne dico (al costo di farmi odiare, come vedete). Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti, perciò io che sono in prima fila: non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo?).

Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero però che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente. Finito”.

La stoccata del papà di Antonella Fiordelisi

Nel frattempo, il papà di Antonella, Stefano Fiordelisi, commentando il tweet di un utente riferito ad Edoardo (“O ci ha sempre preso per i fondelli, oppure ci dice praticamente che è finita e, secondo lui, non c’è margine di ritorno"), pare abbia tirato una stoccata all’ex fidanzato della figlia: “Diciamo che chi avrebbe dovuto fare chiarezza ha preferito tacere”.