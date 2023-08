Nicole Santinelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’ex tronista ha scelto di uscire dal programma con Carlo Alberto Mancini, ma la loro frequentazione è giunta al capolinea dopo pochissimo tempo.

Nel corso di questi mesi, entrambi si sono rivolti accuse reciproche. In un’intervista rilasciata lo scorso luglio al settimanale Mio, Nicole aveva dichiarato cosa aveva provocato la rottura con Carlo Alberto: “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo. Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi”.

Un’accusa all’ex corteggiatore, il quale è intervenuto a sua volta sul suo profilo Instagram: “Il video di oggi è soltanto per dire la mia sulle recenti accuse che sono stato mosse nei miei confronti, a cui questa volta non risponderò. Non risponderò perché è talmente evidente l’intento di colpire, al di fuori della verità, che non meritano risposta. Quindi, ognuno è libero di credere a ciò che vuole, assolutamente. Ma io sono una persona pulita, ho sempre fatto del bene. Sempre! Quindi girerò sempre a testa alta. Queste accuse pretestuose, infondate, in mala fede, non meritano neanche la mia risposta. Tutto qua”.

Nicole Santinelli beccata con un uomo misterioso

Nel frattempo, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano parla di un possibile nuovo amore per Nicole Santinelli. Nella foto inviata all’esperta di gossip si vede l’ex tronista abbracciata da un uomo mentre si trovano a mare. Chi è la nuova misteriosa fiamma dell’ex volto del Trono Classico? Al momento non si conoscono ancora i dettagli, ma a giudicare dall’immagine pare che i due siano molto intimi.