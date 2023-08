La paparazzata di Greta Rossetti in compagnia dell’ex fidanzato Eugenio Colombo continua a far discutere. La compagna di Mirko Brunetti, conosciuto durante la decima edizione di Temptation Island, è stata fotografata insieme all’ex tronista di Uomini e Donne con il quale, fino a pochi mesi fa, aveva una relazione.

L’ex tentatrice si è immediatamente difesa, spiegando di aver mantenuto con Eugenio un rapporto di amicizia. Mirko, rispondendo alle domande dei follower, ha spiegato di essere a conoscenza dell’incontro tra la fidanzata e il suo ex, e che con Greta procede tutto benissimo.

A commentare l’accaduto è stata anche Perla Vatiero, ex compagna di Brunetti insieme al quale ha partecipato a Temptation Island. Rispondendo alla domanda posta da una fan che le chiedeva un’opinione a proposito della vicenda, Perla ha risposto: “Rispondo una volta per tutte perché mi state chiedendo tutti questa cosa. Penso che una persona non smetti mai di conoscerla perché nella vita può cambiare ed evidentemente Mirko ha cambiato lati del suo carattere, perché sta facendo cose che prima non avrebbe mai fatti. Ognuno è libero di vivere i rapporti come meglio crede e se a lui ora sta bene questa cosa, non vedo perché dovrebbe essere un problema per gli altri”.