Arisa è stata una delle protagoniste del concertone della Notte della Taranta, la tappa finale del noto festival dedicato alla pizzica che ogni anno fa tappa in diverse località del Salento per poi chiudersi a fine agosto nella provincia di Lecce con uno spettacolo live.

L’evento andrà in onda il prossimo 2 settembre su Rai Uno, ma sui social è già possibile gustarsi qualche estratto della performance dei protagonisti. Ad accompagnare l’Orchestra Popolare Notte della Taranta e il corpo di ballo, quest’anno sono stati appunto Arisa, Fiorella Mannoia, Brunori Sas e Tananai. La cantante lucana ha sorpreso il pubblico in una sensuale versione regina dark. La nuova giudice di The Voice Kids ha infatti indossato un lungo abito di pizzo nero, un modello con bustier e gonna completamente trasparenti, caratterizzato da due maxi spacchi laterali, scollatura a cuore e manichette a barca. A completare il tutto c'era un corsetto stringato che ha messo in risalto il punto vita.

Ma, pochi minuti fa, Arisa è tornata a stupire. Ha infatti condiviso su Instagram alcune immagini che la ritraggono completamente nuda, con il lato B in bella vista. La cantante ha poi scritto di valutare “proposte di matrimonio”: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NO PERDITEMPO”.