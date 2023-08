Negli ultimi giorni, Greta Rossetti ed Eugenio Colombo sono stati paparazzati mentre erano a cena insieme (con loro anche i figli dell’ex tronista di Uomini e Donne), e la cosa non è affatto piaciuta a Francesca Del Taglia, che si è sfogata su Instagram: “Vi prego di smettere di scrivermi di terze persone, che già vedere che girano foto fatte da persone sconosciute ai miei figli mi fa già alquanto inca**are. Grazie”.

Greta ed Eugenio hanno avuto una breve relazione, al termine della quale sono rimasti in ottimi rapporti. L’ex tentatrice della decima edizione di Temptation Island ha poi conosciuto e si è innamorata di Mirko Brunetti, il quale aveva partecipato al viaggio nei sentimenti con Perla Vatiero.

Le paparazzate delle ultime ore hanno però fatto impazzare il gossip, tanto che la Rossetti è sbottata sui social spiegando che quella tra lei e Colombo è una semplice amicizia. Brunetti, invece, rispondendo alla domanda di un follower che gli chiedeva “Sei felice che la tua Greta sia ininterrottamente da quattro giorni con Eugenio?”, ha detto: “Ne sto leggendo tantissime in questi giorni e non ho mai voluto rispondere perché a me non piace dare spiegazioni a nessuno, ma devo. Chiaramente io sono a conoscenza di tutto, ho conosciuto Eugenio che è una bravissima persona e un papà meraviglioso. Ho conosciuto i bimbi in videochiamata. Io e Greta stiamo benissimo insieme, lei mi ha sempre parlato delle sue amicizie, io le ho sempre parlato delle mie. Io mi fido di lei e lei si fida di me, stiamo benissimo insieme. Quindi, potete dire tutto quello che volete”.

Mirko è poi entrato nel dettaglio della relazione con Greta, rivelando che si sono già verificati alcuni litigi: “Con Greta va benissimo, abbiamo condiviso due mesi bellissimi perché siamo stati sempre insieme. Per chi me lo chiede sì, ci sono stati i nostri primi litigi ma è normalissimo perché ci stiamo conoscendo. Per il resto, siamo sempre più complici e ragioniamo allo stesso modo su tantissime cose. Non posso chiedere di meglio in questo momento”.