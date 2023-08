La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è giunta definitivamente al capolinea. Ma benché la rottura tra due dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip sia avvenuta ormai più di due mesi fa, le polemiche continuano a trascinarsi.

Tra accuse e recriminazioni reciproche, l’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono resi protagonisti negli ultimi giorni di numerose schermaglie a colpi di social. Edoardo aveva commentato un vecchio tweet di Sonia Bruganelli, opinionista dell’ultima edizione del Gf Vip 7, la quale aveva postato una frase sul rispetto post relazione: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente”. “Grande, grandissima verità”, aveva commentato il volto di Forum.

Poco dopo era arrivata la reazione di Antonella: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante, e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio”. Poi, l’influencer campana aveva aggiunto: “Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia pagato, per poi scappare subito a Roma e non farsi sentire più fino a quando non l’ho chiamato per andare a Filicudi, e mi ha detto di no e che non voleva stare con me. E poi parla di post relazione? Buona sì, ma fessa no”.

Antonella e Edoardo, interviene Matteo Diamante

A mettere un ulteriore punto definitivo alla relazione tra i Donnalisi ci ha pensato Matteo Diamante con una sorta di comunicato su Twitter: “Quando è troppo è troppo, perciò mi libero. Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io ca**ate non ne dico (al costo di farmi odiare, come vedete). Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti, perciò io che sono in prima fila: non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo?).

Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero però che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente. Finito”.