La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne non è ancora andata in onda, ma è esplosa già la polemica relativa ai due nuovi tronisti. Lo scorso venerdì sono iniziate a circolare voci secondo le quali Brando potrebbe non essere single (e sarebbe già stato silurato), e nelle ultime ore lo stesso pettegolezzo è stato fatto per Cristian Forti.

Al riguardo, la segnalazione è arrivata in direct a Deianira Marzano: “Ciao, io conosco il nuovo tronista e la sua ex fidanzata (anche se sinceramente per me sono ancora fidanzati). So che sono stati a Lampedusa a inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e si abbracciavano. Stanno o stavano insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere, sicuramente solo per notorietà”.

Cristian Forti rompe il silenzio

Cristian ha spiegato che la foto che hanno inviato all’esperta di gossip è reale, ma che quella con lui è la sua ex. Lo scatto risale ad una vacanza a Lampedusa, prenotata quando i due stavano ancora insieme.

“Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.