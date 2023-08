Si è abbattuta una vera e propria bufera su Brando, uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Tantissime le segnalazioni che hanno iniziato a circolare sui social dopo la clip di presentazione. Diversi utenti della città d’origine del nuovo volto del dating show di Canale 5, hanno scritto a chi si occupa di gossip, informandoli riguardo all’esistenza di una donna nella vita del neo tronista.

Segnalazioni particolarmente dettagliate a cui ha fatto seguito un post, poi rimosso, della presunta fidanzata di Brando. La ragazza, tale Alice Salvadori, avrebbe rispedito al mittente le supposizioni, dichiarando di essere solo un’amica e una coinquilina. Spiegazioni che, però, non sono bastate a placare i rumor, anzi. C’è chi ha parlato di un viaggio di coppia che i due avrebbero fatto, e nelle ultime ore è spuntata anche una foto di Brando insieme ad Alice con quello che sembra essere il loro cagnolino. La foto risalirebbe ad aprile. Ecco quanto è arrivato in direct a Very Inutil People: “Da circa due anni convivono a Quinto di Treviso a casa di lei. Hanno anche un cagnolino di nome Blu. Era su tutte le loro storie prima che le togliessero”.

Nelle ultime ore è emerso un ulteriore retroscena. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, pare che Brando, in seguito alle numerosissime segnalazioni circa una sua presunta relazione, si vocifera sia già stato silurato dal dating show.