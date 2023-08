Non è solo Brando, nuovo tronista di Uomini e Donne, ad essere sotto accusa. Anche il “collega” Cristian è finito nella bufera.

Il dating show di Maria De Filippi non è ancora iniziato, ma la stessa cosa non si può dire per le polemiche. A far storcere il naso sono i due nuovi tronisti, che sembrerebbero non aver definitivamente archiviato le precedenti relazioni.

Brando si dice sia fidanzato con una ragazza di nome Alice Salvadori, o che comunque si sia lasciato da pochissimi giorni. E secondo un recente scoop, sarebbe già stato silurato dalla redazione del programma. Ma anche Cristian avrebbe degli scheletri nell’armadio. A quanto pare, infatti, il nuovo tronista era felicemente fidanzato da circa quattro anni, almeno fino allo scorso 8 agosto, quando è stata pubblicata una foto che lo ritraeva insieme alla fidanzata. E’ stata Deianira Marzano a svelare questo retroscena: