Farà sicuramente discutere “The Ferragnez: Sanremo Special”, il format in arrivo il 14 settembre su Prime Video. Un contenuto ideato e prodotto da Chiara Ferragni e Fedez, in occasione della conduzione di lei durante l’ultimo Festival di Sanremo. A detta di molti, i Ferragnez non perdono occasione per “monetizzare” e trasformare in denaro qualsiasi passo. A detta di altri, sono ossessionati dalla visibilità e dalla voglia di rendere uno show anche la loro vita privata.

L’imprenditrice digitale ha annunciato sul suo profilo Instagram la data prevista per la pubblicazione del contenuto. Il Festival di Sanremo, infatti, fu molto movimentato grazie anche alla presenza dei Ferragnez. Era stato Fedez a rubare la scena alla moglie con il bacio a Rosa Chemical nel bel mezzo di un’esibizione ufficiale. E di lì a poco la minaccia di divorzio tra i due.

La verità sul dietro le quinta verrà dunque a galla il prossimo 14 settembre su Prime Video.