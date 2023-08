“La Rai non ha mai annunciato la seconda stagione di ‘StraMorgan’”: a scriverlo è il Fatto Quotidiano. Il programma, infatti, non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024. A quanto pare, l’imbarazzo per l’ennesimo scivolone di cui si è reso protagonista il cantautore brianzolo, lascia il posto alla concretezza: “Al momento non è previsto nemmeno nella seconda parte della stagione, i palinsesti sono al vaglio e non sono stati ancora annunciati”, spiegano fonti Rai a FQMagazine dopo i fatti di Selinunte con insulti omofobi al pubblico e attacchi al collega Fedez. Il tutto condito da una pioggia di offese: “State zitti, basta, avete rotto il ca**o. Ho dei sentimenti, cog***ni! Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash, andate a vedere Fedez. Vai a fare in c**o, fro*io di me*da, co***one”.

“È qui la notizia – si legge su FQ Magazine -. Il programma non era stato annunciato alla presentazione dei Palinsesti Rai, tenutasi a Napoli lo scorso luglio, ma Morgan aveva comunicato il bis dopo la messa in onda della prima stagione, che pure aveva avuto ascolti traballanti e critica non certo favorevole. ‘La Rai è finanziata dal canone e deve fare servizio pubblico. In estate faremo un evento appendice e a settembre torneremo con altri quattro cantautori’", aveva dichiarato Marco Castoldi, suo vero nome, a Leggo già lo scorso 27 aprile.

E sul fronte Sky? “La piattaforma satellitare ha deciso di riportarlo in giuria a ‘X Factor’, sperando forse nella sua capacità di fare show per risvegliare il talent che appare in crisi da qualche stagione. A Rogoredo l’imbarazzo viene nascosto da un silenzio per ora rumoroso, bocche cucite. Nessun commento. Molte puntate sono già state registrate, cosa fare? C’è chi assicura che Fremantle, società che produce lo show, e Sky si faranno bastare le scuse ma anche chi ricorda l’esclusione di Asia Argento e le campagne ‘inclusive’ e ‘senza categorie’ che cozzano, mica poco, con l’insulto omofobo di Morgan”.