Finalmente conosceremo la verità sulla lite tra Chiara Ferragni e Fedez al Festival di Sanremo 2023. La coppia si racconterà nello speciale The Ferragnez: Sanremo Special, disponibile dal 14 settembre su Prime Video. Nel trailer è già possibile apprendere alcuni dettagli su quanto accaduto dietro le quinte dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical.

Nel trailer di The Ferragnez: Sanremo Special, Chiara Ferragni parla della pressione avvertita nel corso dei mesi che hanno preceduto la sua partecipazione al Festival nei panni di co-conduttrice: "Mi sono sentita molto fragile", e in lacrime ha aggiunto che tutti si aspettavano un suo passo falso. Dal canto suo, Fedez ha ammesso di non essere "un facilitatore di tranquillità". Poi, le parole profetiche del cantante: "Non sono preoccupato, l'unico che può fare disastri in questo Sanremo sono io". E così è stato.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Tutti coloro che hanno seguito il Festival di Sanremo 2023 sanno bene che Rosa Chemical, mentre intonava il brano Made in Italy con cui si era presentato in gara, ha visto Fedez in prima fila, lo ha portato sul palco e lo ha baciato. Da quell'evento è scaturita un'inchiesta che poi è stata archiviata perché "non fu atto osceno". Dopo il bacio, però, diventarono virali le immagini di Chiara Ferragni che – durante la pausa pubblicitaria – chiamava sul palco Fedez e gesticolava animatamente verso di lui. A quella scena, seguirono le indiscrezioni di una profonda crisi di coppia. Nel trailer The Ferragnez: Sanremo Special, Chiara Ferragni spiega: “Non penso abbia capito completamente quanto io ci sia rimasta male. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”.

Fedez, dal canto suo, si giustifica: "Non ero completamente lucido". Qualche settimana più tardi, infatti, il rapper spiegò sui social di avere preso degli psicofarmaci che si erano rivelati non indicati per lui. Questo è solo un assaggio di ciò che vedremo il 14 settembre.