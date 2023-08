Tantissime le reazioni al video di Morgan in cui il cantautore, durante il suo concerto a Selinunte, ha insultato il pubblico presente. Ad essere chiamato in causa dal giudice di X Factor è stato anche Marracash (“Non sono un personaggio! Andate a vedere Marracash! Andate a vedere Fedez!”) il quale ha replicato: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Le scuse di Morgan

Nella giornata di ieri erano arrivate le scuse di Morgan, insieme ad un video inedito e integrale che ha mostrato per intero quello che è veramente accaduto: “Tutti possiamo sbagliare e io ho sicuramente sbagliato ad usare una infelice espressione che a me per primo non piace, non vado fiero di averla usata e se potete accettate le mie scuse. Non sono omofobo e condanno chi non ha rispetto degli altri, al di là delle categorie a cui ci sentiamo di appartenere, è all’essere umano che si deve rispetto, e quindi la mia reazione di ieri sera è stata una pessima caduta di cui mi scuso sinceramente, e se pur nel modo sbagliato è stata provocata dall’essermi sentito ferito nell’anima perché avevo appena dato tutto me stesso in una canzone improvvisata in quel luogo meraviglioso e commovente, e l'avermi chiesto una cover di Battiato dopo una delle mie più ispirate performance della mia vita mi ha letteralmente ucciso”.