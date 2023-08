E’ calato definitivamente il sipario sulla tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. L’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono conosciuti e innamorati durante la settima edizione del Grande Fratello Vip: una storia d’amore decisamente turbolenta, caratterizzata da tanti momenti di passione e altrettante litigate. Nonostante entrambi abbiano chiarito in più di una circostanza che la relazione sia giunta definitivamente ai titoli di coda, sui social, in particolare su Twitter, il loro fandom (i Donnalisi) continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

Le parole di Matteo Diamante

Domenica sera, attraverso il suo profilo Twitter, Matteo Diamante ha di fatto annunciato che tra i due ex vipponi è finita per sempre: “Quando è troppo è troppo, perciò mi libero. Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io ca**ate non ne dico (al costo di farmi odiare, come vedete). Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti, perciò io che sono in prima fila: non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo?).

Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero però che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente. Finito”.

La segnalazione

Le parole dell’ex di Nikita Pelizon hanno fatto infuriare i fan dell’ormai ex coppia, che gli hanno imputato di essersi intromesso tra Antonella e Edoardo e che non c’era alcun bisogno che lui facesse un comunicato. Matteo ha risposto colpo su colpo alle accuse degli utenti e, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, sul suo gruppo Telegram avrebbe anche raccontato che Donnamaria sarebbe d’accordo con lui. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Deia, comunque Diamante sta continuando sul suo gruppo Telegram. Ha fatto capire di aver parlato con Edoardo ieri notte, che a tempo debito parlerà e ha messo dei like dove fa capire che dice certe cose perché può. A questo punto penso che Donnamaria sia più d’accordo con quello che dice lui”.

Parole che sembrano trovare conferma nel post di un altro utente su Twitter: “Matteo ora conferma che la frecciatina di Edo è per Antonella e che Edo è d’accordo con tutto quello che lui sta facendo”. Ma di quale “frecciatina” si tratta? Il volto di Forum ha postato una sua foto con la didascalia “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.