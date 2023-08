Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Ospiti in studio Federico Nicotera e Carola Carpanelli, che hanno raccontato la verità sulla fine della loro storia d’amore.

Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e IsaeChia.it:

Federico e Carola hanno raccontato com’è andata la loro storia e perché è finita. L’ex tronista ha detto che la loro storia è durata due mesi, che dopo due mesi lei se n’è andata di punto in bianco una notte, è scappata senza salutare la mamma, la sorella, nessuno. Lui ha provato un mese e mezzo a ricucire i rapporti. Lei invece non ne vuole sapere, ha detto che si sentiva un po’ oppressa da lui, che voleva intervenire su tante decisioni sue e c’era di mezzo anche la gelosia. Carola aveva lo studio contro, solo Maria De Filippi cercava un po’ di aiutarla. Ad un certo punto la conduttrice ha chiesto a Federico se volesse ballare con Carola e lui ha risposto “Eh, se lei vuole”, poi si è parlato di altro. Maria ha nuovamente chiesto a Federico se volesse ballare con Carola e lui ha detto che preferiva di no, perché sarebbe stata una sofferenza. Non ricordo chi poi ha detto a Federico “dai aggiungiamo una nuova seduta cosi vieni a fare di nuovo il tronista”, e Maria ha detto che lui non è pronto e Federico ha detto “solo se scendesse ancora Carola”.

Poi Federico ha detto che dopo che si sono lasciati lui per un mese e mezzo l’ha pregata di tornare, poi si sono rivisti a Roma (quella volta del parrucchiere) e sono stati insieme, hanno dormito insieme e lui pensava che lei avesse la minima intenzione di tornare insieme ma invece no. Gianni ha chiesto a Carola perché fosse andata con lui se non aveva intenzione di tornarci insieme, e lei ha detto che lui ci ha provato, lei ha detto di no, poi lui ci ha riprovato e visto che comunque a lei Federico piace c’è stata.

Carola ha detto di aver conosciuto un lato di Federico che prima non conosceva, che lui è sempre stato molto oppressivo con lei, ad esempio dice che hanno litigato una settimana, perché lei ha dato il suo Instagram a un ragazzo che aveva appena conosciuto, poi ha fatto un altro esempio e ha detto che lei ha avuto un piccolo incidente in macchina a Roma e l’assicurazione l’ha indirizzata verso un carrozziere di fiducia quindi lei si è sentita oppressa, nell’ultimo mese hanno sempre litigato, Federico dice che quando lui lavorava la notte lei usciva e andava a ballare e una volta è andata a ballare con 10 persone sconosciute e lui stava a lavoro in pensiero non sapendo con che gente fosse. Federico pensa che lei non fosse innamorata, ha detto che la proposta della convivenza l’ha fatta lei, che a Roma è voluta venire lei però poi non le andava bene un bel niente. Lui ha detto che lei probabilmente era più interessata all’hype e che dopo le interviste, dopo Verissimo e quando l’hype è sceso ha iniziato a vedere i problemi. Poi ha detto che Carola “tu sei voluta venire qua per Claudio (autore del programma, ndr) ha chiamato prima te e poi me, tu dovevi dire di no perché le cose nostre dovevamo tenercele per noi, ma una volta che tu sei voluta venire per forza sono stato costretto a venire anche io a dire la mia”.

Tutti dicevano a Carola “se c’era amore, può finire l’amore per dei litigi cosi stupidi” e Maria ha detto “stiamo parlando di una ragazza di 20 anni che magari pensava di essere innamorata, magari lo era pure, però poi l’amore è passato e lei non sapeva più come uscirne”, e Carola ammetteva questa cosa. Lei ha detto che per lei non c’è nessun margine di ritorno. All’inizio è sceso prima Federico, poi è scesa Carola e lui quando l’ha vista le ha detto “comunque sei sempre bella”.