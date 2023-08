Alessandro Basciano senza freni sui social. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha conosciuto e si è innamorato di Sophie Codegoni, è sbottato in una storia su Instagram.

Il dj, che lo scorso 12 maggio è diventato padre della piccola Celine Blue, ha condiviso una storia nella quale fa il dito medio e si scaglia contro gli haters: “Fateve na vita e andate a lavorare ca*a ca**i. Un beso. Tanto vi troverò uno ad uno, falliti, e poi piangerete in ginocchio”. Non è chiaro a chi si riferisse l’ex vippone al quale, nel frattempo, è stato anche sospeso l’account su Twitter.

Negli ultimi giorni, anche Sophie era finita nella bufera. L’influencer, infatti, aveva condiviso su Instagram una sua foto con la piccola Celine Blue che sorride verso l’obiettivo, mentre lei ha il viso nascosto dai capelli e non indossa il reggiseno. Lo scatto sexy e in topless dell’ex vippona ha scatenato un’infinità di polemiche. “Che senso ha tutto questo? Questa foto non significa nulla”, ha commentato un utente. E ancora: “Io capisco tutto, ma qui, sinceramente, il topless non ci stava”; “Se devi guadagnarti qualche like in più, almeno lascia stare la bambina e posa da sola”. Sophie ha preferito non replicare.