I due ex compagni di Belen Rodriguez per la prima volta “vicini” per iniziativa di Antonino Spinalbese. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, ha iniziato a seguire Stefano De Martino su Instagram.

L’ex vippone, padre della piccola Luna Marì, era stato lasciato dalla showgirl argentina pochi mesi dopo la nascita della bambina. In seguito, Belen era tornata insieme a Stefano, ma qualche mese dopo le cose sono cambiate nuovamente.

Chiuse entrambe le relazioni con i padri dei suoi due figli, Belén Rodriguez ha cominciato a frequentare Elio Lorenzoni, imprenditore e suo nuovo compagno. Da tempo, i due sono usciti allo scoperto. Belen lo ha immediatamente presentato ai suoi familiari e ha voluto che Elio partisse con lei per l’isola di Albarella, insieme ai figli Santiago e Luna Marì e ai genitori Veronica e Gustavo.

In risposta alla nuova vita di Belen accanto al nuovo compagno Elio, Antonino Spinalbese ha de caso di fare un gesto (almeno sui social) destinato a fare rumore. Ha cominciato a seguire Stefano De Martino, colui che per un periodo è stato suo rivale in amore, e il conduttore napoletano ha ricambiato. Stefano ha dimostrato di volersi tenere a distanza dai gossip circolati introno all’ennesima separazione con Belen. In vacanza insieme agli amici, ha fatto sapere di essere single (attraverso la sorella Adelaide) e ha dimostrato di volersi dedicare soprattutto alle sue più grandi passioni: il lavoro, il figlio Santiago e la sua barca. Belen, invece, ha chiarito di non avere intenzione di tollerare alcuna ingerenza a proposito delle sue scelte private.