Sono iniziate le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

Dalle anticipazioni già spoilerate sul web, sono emerse due grande assenze, quelle di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, storici volti del Trono Over. Se l’assenza del cavaliere partenopeo rimane avvolta nel mistero (anche se in molti ritengono sia dovuta alle nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi), il gossip sul cavaliere tarantino impazzano.

Alcune settimane fa, Riccardo era stato paparazzato in compagnia di una donna misteriosa. E adesso, stando ad una segnalazione arrivata in direct alle colleghe di IsaeChia.it, Guarnieri potrebbe aver trovato l’anima gemella: “Sì, è vero, l’ho visto anche io. Abitano a pochi chilometri di distanza. Lei è giovani e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi biondo scuro. Lui è uguale a come si vede in tv. Di persona è anche un po’ più bello e muscoloso. Gli ho fatto la radiografia quando l’ho incrociato”.

Non ci resta che attendere per scoprire se l’assenza di Armando sia dovuta alle vacanze estive e se Riccardo ha veramente ritrovato l’amore dopo Ida Platano.