Dopo quasi tre anni di assenza Barbara De Santi è tornata a Uomini e Donne. Il suo ritorno in studio era atteso da gran parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi, memore di alcuni momenti televisivi “iconici” come il tentato lancio di una scarpa ad un cavaliere nel 2020.

Da sempre una delle protagoniste più discusse ed esplosive di Uomini e Donne per il suo temperamento, infatti, si pensava che Barbara De Santi avrebbe fatto parlare di sé per nuove relazioni e nuove accese discussioni nel parterre. A pochi giorni dall’inizio delle registrazioni, invece, la dama dovrà i fare i conti con ben altro.

Barbara De Santi denunciata per stalking

La De Santi, infatti, è stata denunciata per stalking da Paolo Marzotto, un ex volto del dating show. A comunicarlo è stato lo stesso ex cavaliere vicentino, che ha annunciato di aver sporto denuncia contro la dama. A riportare la notizia è il blogger Domenico Monstellato: Paolo Marzotto è passato alle vie legali contro Barbara De Santi e ha denunciato la dama per stalking, come comunicato dallo stesso ex cavaliere vicentino: "A Uomini e Donne fanno rientrare tutti, anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking: parliamo di Barbara De Santi, denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto. Denuncia penale per diffamazione e stalking: era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato […]. Addirittura la signora Barbara De Santi mi ha bloccato in tutte le piattaforme Instagram e Facebook".

Quando Paolo Marzotto partecipò a Uomini e Donne, dopo una breve frequentazione con Gemma Galgani, si fidanzò con Sabrina Travaglini. La coppia ha annunciato la rottura lo scorso anno, dopo tre anni di relazione. Nelle sue parole Marzotto fa riferimento ovviamente al ritorno nel dating show di Barbara De Santi dopo tre anni nonostante la suddetta denuncia per stalking, ma la dama non ha ancora commentato la notizia.