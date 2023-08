Pinuccia Della Giovanna torna a Uomini e Donne. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la dama del Trono Over, che non fa più parte del parterre, avrebbe partecipato alla prima registrazione del dating show: “News in ritardo. Nella prima registrazione, quella di giovedì scorso, è stata ospite Pinuccia per la sua canzone”.

In diverse occasioni, Pinuccia aveva dichiarato di voler far ritorno a Uomini e Donne, ma non nelle vesti di dama. Il suo unico desiderio è sempre stato quello di presenziare in studio per lanciare la sua canzone. Questa estate, infatti, Della Giovanna ha pubblicato il suo primo singolo che ha come titolo proprio il nome del dating show. Lo scorso luglio, Pinuccia aveva lanciato un appello a Maria De Filippi: “Spero di poterlo presentare da Maria perché lei mi ha voluta bene, mi ha rispettata ed è il ricordo più bello che ho”.

A quanto pare, Maria ha esaudito il desiderio di Pinuccia invitandola in studio. Non ci resta che aspettare il prossimo 11 settembre per assistere alla performance canora dell’ex dama.