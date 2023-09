Due settimane fa, Giacomo Urtis ha rivelato che lui e Fabrizio Corona si sposeranno. Il chirurgo dei vip ha dichiarato di aver ricevuto la proposta dall’ex re dei paparazzi e di essere molto felice. Il giorno dopo l’annuncio dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Corona ha condiviso su Instagram una story che a molti è parsa quasi una smentita: “Vabbè adesso accontentiamoci di ridere, anche perché non ci resta che questo. Però ok, per il matrimonio vogliamo la cover di Vanity Fair, desidero anche che tutto sia celebrato dal sindaco di Milano, magari con la Schlein che ci canta una canzone”.

Ma questo matrimonio s’ha da fare? Giacomo Urtis è intervenuto per fare chiarezza, e sulle pagine di Nuovo ha assicurato che è tutto vero, e che lui e Fabrizio Corona si sposeranno. Il noto chirurgo ha rivelato che il suo “amico speciale” gli avrebbe fatto la proposta durante una telefonata. Non c’è ancora la data, ma Giacomo ha assicurato che sarà una cerimonia particolare organizzata nei minimi dettagli.

Le rivelazioni di Giacomo Urtis

“Lui mi ha chiesto davvero di sposarci. Sarà il matrimonio del secolo. Lui stava solo scherzando su Instagram, quelle parole non erano una smentita. Se l’evento ci sarà? Certo che sì! Com’è andata la vicenda? Mi ha chiamato e mi ha chiesto di sposarci. Io lì per lì ho risposto: ‘Si, vediamo…’ Ero sorpreso, sono sempre stato innamorato di lui e sono molto felice di questa bella novità.

Per il momento non abbiamo fissato la data, ma organizzeremo tutto nei minimi dettagli. Un’anticipazione? Sarà particolare e susciterà grande curiosità. Spero che lui non lo faccia per ‘affari’. Ci sono molti personaggi famosi che stanno insieme soltanto per business e perché funzionano come coppie. Per me voglio qualcosa di diverso. Cosa apprezza di me? Spesso indosso pantaloncini corti ed aderenti, quindi si nota. In discoteca quando mi rivolgono apprezzamenti, lui è orgoglioso, ma anche geloso”.