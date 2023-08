Nonostante sia stata scritta da oltre due mesi la parola fine alla turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, lo stesso non si può dire per le polemiche.

Tra accuse e recriminazioni reciproche, l’influencer campana e lo speaker radiofonico si sono resi protagonisti negli ultimi giorni di numerose schermaglie a colpi di tweet e stories. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono scambiati un bel po’ di frecciatine, fomentati anche dal loro fandom che, forse per troppo amore, si intromette e proprio non vuole rassegnarsi all’idea che sia calato definitivamente il sipario sulla tormentata relazione tra i due ex vipponi.

Ad innalzare ulteriormente la tensione anche un recente “comunicato” pubblicato su Twitter da Matteo Diamante, il quale ha di fatto messo un punto definitivo alla storia tra Antonella e Edoardo. La mossa social dell’ex di Nikita Pelizon non è stata vista di buon occhio dai Donnalisi, che lo hanno accusato di intromettersi in questioni che non gli competono. Ecco perché, pochi minuti fa, Donnamaria ha pubblicato un post sulla piattaforma Hive (leggi qui) nel quale ha preso le difese dell’amico.

Poco dopo, il volto di Forum ha intrapreso un duro confronto con alcuni utenti, uno dei quali gli imputava di essere stato poco chiaro in merito alla rottura con Antonella. L’ex vippone ha deciso di rispondere a tono: “A parte che io a te non devo dire proprio niente… Con Antonella ci ho parlato dieci volte prima di lasciarsi, e comunque ha detto la sua verità, ognuno ha il suo pensiero”.

Poi, Edoardo ha fatto riferimento alla presunta frecciatina lanciata da Camilla Ghini, sua collega, alla Fiordelisi: “Sulla roba di Camilla neanche mi esprimo, se ci credi sei da rinchiudere!”. Pare che l’assistente di Forum e speaker di Rtl 102.5, abbia lasciato intendere che Donnamaria stesse inviando messaggi ad una ragazza. Antonella venne informata dai fan dell’accaduto, e replicò in maniera piuttosto dura: “Ma queste ragazze che continuano indirettamente a mandarmi messaggi tramite radio, non hanno capito che devono ringraziare che sono un personaggio pubblico. E non posso parlare della loro falsità C. Per fortuna non dovete più fare la bella faccia. Ti consiglio di fare un altro lavoro. Non sei abbastanza ed emani tristezza quando parli. E la privacy? Dici che la metterà in castigo per aver spoilerato la new entry?”.