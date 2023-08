Alcuni giorni fa, Matteo Diamante aveva pubblicato su Twitter un comunicato che aveva fatto infuriare il fandom dei Donnalisi, i sostenitori dell’ormai ex coppia formata da Antonalla Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il "comunicato" di Matteo Diamante sui Donnalisi

“Quando è troppo è troppo, perciò mi libero. Ho sempre cercato di far ragionare i miei amici. Ho remato, fino a Filicudi, ma direi che è palese che non ci sarà mai più niente. Un domani loro vi confermeranno anche ciò che sto dicendo, perché io ca**ate non ne dico (al costo di farmi odiare, come vedete). Non si tratta di riservatezza se insultate a raffica e insinuate teorie inesistenti, perciò io che sono in prima fila: non c’è margine di ritorno (non vogliono nemmeno essere più accostati uno all’altro, come vi ho detto, più di così come fate a non accettarlo?).

Ho sperato almeno in una loro amicizia, ma da amico di entrambi spero però che vadano per la loro strada da soli, per la loro salute e il loro bene. Se li vedo felici così, sono felice anche io. Con i vostri insulti inutili e con i miei perc*li, come del vostro parere o le mie battute non si arriva a niente. Finito”.

Edoardo Donnamaria: "Io e Matteo ci siamo chiariti"

Nel corso dei giorni successivi, l’ex di Nikita Pelizon è stato pesantemente attaccato sui social, in particolare su Twitter, in quanto si è intromesso in una questione che, secondo molti utenti, non gli competeva. Pochi minuti fa, attraverso la piattaforma Hive, Edoardo Donnamaria ha preso le difese dell’amico: “Visto che mi si rompe il ca**o per ogni cosa specifica, ho parlato con Matteo, gli ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili che si vogliono bene. Allo stesso tempo mi sono messo nei suoi panni, e capisco che sono mesi che prendere critiche e rotture di cogl**ni del tipo ‘sfrutta i Donnalisi’, e per un ragazzo che lavora sui social e in tv da anni può essere fonte di malessere oltre che una bugia.

Rimane comunque un bravo ragazzo e un amico sincero (anche troppo a volte), che però lavorando in questo mondo dà tanto peso ai social, e dopo aver accumulato tanto si è sfogato in maniera eccessiva (come capitato anche a me del resto). Rimane una persona che mi vuole bene (e non solo a me), che ci crediate o no, mi ha aiutato spesso anche in situazioni difficili. Vi chiedo solo un po’ di comprensione, perché è una persona buonissima ed estremamente positiva. Solo ogni tanto se deve fa lì ca**i sua… Spero capirete”.