Oriana Marzoli annuncia la nuova rottura con Daniele Dal Moro. Poco meno di una settimana fa, la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, durante il consueto appuntamento sul suo canale Mtmad, aveva rivelato di essere tornata con l’ex tronista di Uomini e Donne: “Estoy bien con mi chico ahora, muy bien (Sto bene con il mio ragazzo ora, molto bene)”.

Evidentemente, la situazione è cambiata nuovamente. Pochi minuti fa, la modella venezuelana ha comunicato ai fan che la relazione con Daniele è giunta (di nuovo) al capolinea: “E’ finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non tutto è come uno vorrebbe, quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.