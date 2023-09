Com’è noto agli appassionati di gossip, la turbolenta storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi.

Lo speaker radiofonico ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv in edicola questa settimana (ma dal contenuto si intuisce chiaramente che risale a diverso tempo fa), nella quale parla dell’uscita del suo ultimo singolo dal titolo Piccolo sole, e della rottura con l’influencer campana.

“Piccolo sole parla dell’ultima storia d’amore che ho avuto con Antonella Fiordelisi. E’ una specie di grido di speranza, diciamo che vuole essere un inno all’amore, che è la cosa più importante al mondo”.

Alla domanda “E’ proprio finita tra te e Antonella?”, Edoardo ha risposto: “Non si può dire quello che succederà nel futuro. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”.

Alcune settimane fa intervenne la mamma di Antonella dicendo che sua figlia non riusciva ad alzarsi addirittura dal letto. “Non lo so, forse si riferiva ad un episodio in particolare - dice Edoardo -. Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori, quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”.

E sul tweet scritto dalla Fiordelisi in cui chiedeva al loro fandom di non inviare più foto e video di coppia, Donnamaria ha commentato: “Non vedo perché dovrebbe dispiacermi. Però, se è una cosa che a lei fa male la capisco”.

Intanto Deianira Marzano, esperta di gossip molto vicina ad Antonella, postando su Instagram la foto dell'intervista ha spiegato: "Come vi avevo già preannunciato dell'uscita dell'intervista. Vi metto al corrente che le mie fonti mi dissero che ad Antonella era stato chiesto poi di replicare, e lei da gran signora disse di no per non stare sempre in mezzo a questi botta e risposta".