Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, è sbarcata a Venezia per l’ottantesima edizione della Mostra del Cinema. L’influencer triestina ha sorpreso tutti sfilando sul red carpet con un abito Hunika by Nikita.

Nikita Pelizon alla Mostra del Cinema di Venezia

Intervistata da Superguida Tv ha parlato proprio della sua creazione, ispirata al tema del Festival: “Avevo questo desiderio di portare l’arte al Festival di Sanremo… pardon, al Festival del Cinema di Venezia, anche se il cinema è già arte. Ho scelto di far stampare questo quadro che avevo fatto prettamente per il Festival, che sta a simboleggiare il passato, il presente e futuro del cinema. Lo spunto parte dalla mia preoccupazione per la situazione che c’è in America, con lo sciopero degli attori, per la questione che riguarda l’inserimento dell’intelligenza artificiale all’interno del film, della produzione, e quindi gli attori lavoreranno di meno. Sono molto fiera di loro che stato protestando per questo. Ho deciso di mettere nella parte de retro dell’abito un messaggio di protesta al contrario ‘L’intelligenza artificiale necessita di un limite’ e poi ho deciso di inserire un po’ tutti i film che hanno segnato la storia del cinema. Il futuro è nelle nostre mani, possiamo usarlo in maniera intelligente adoperando anche l’intelligenza artificiale, ma quando va a toccare le emozioni delle persone che vengono trasmesse grazie alla recitazione, con anni di studi, mi sembra un po’ di superare il limite. “Mojito”, sta andando fortissimo, sono molto contenta perché abbiamo messo in questo pezzo tanto amore e tantissima passione. È un brano che piace a tutte le età. Sono molto grata”.

Le polemiche dopo la cena con Giacomo Urtis

L’ex vippona ha poi parlato di quanto accaduto nelle scorse settimane, quando sui social è scoppiata una polemica feroce per via della sua presenza a cena con Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip, infatti, dopo essersi immortalato in compagnia di Gianluca Benincasa, è finito ai ferri corti con Antonella Fiordelisi, grande amica di Nikita. "Non sapevo che ora per uscire a cena devo chiedere il permesso. Scherzi a parte, ho parlato con Antonella, abbiamo risolto in privato. Non c’era molto da risolvere ma era più un chiarire delle cose che io non sapevo e altre che avevo dimenticato. Spero che le persone inizino a ragionare e ad evitare queste critiche”.

Infine, Nikita ha parlato della sua vita sentimentale: “Vivo l’amore in tutte le sue forme. Mi sento amata da me stessa e mi faccio un sacco di regali da sola, oltre a quelli che ricevo dai miei fan che ringrazio sempre. Al momento non ho questo focus. Se arriva bene”.