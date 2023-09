La seconda serata dell’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare sul tappeto rosso numerose star internazionali, ma anche tanti influencer italiani come Giulia Salemi.

L’ex vippona, accompagnata per la prima volta dal suo Pierpaolo Pretelli, era fasciata in un elegante abito di Atelier Emè, mentre il fidanzato si è presentato in uno smoking firmato Giorgio Armani.

Oltre alla carrellata di influencer, sul red carpet hanno sfilato stelle del calibro di George Clooney e Patrick Dempsey. E proprio su quest’ultimo che si è concentrata Giulia, che ha ripreso l’attore al termine della proiezione del film Ferrari. Ma a sorprendere l’ex “bastarda col tablet” è stato il gesto dell’attore che, taggato nella Instagram story, l’ha poi repostata sui suoi canali social.

Di seguito il repost di Dempsey, corredato dalla reazione esterrefatta della Salemi: “Io ancora ferma qua”.