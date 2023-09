Una delle ex protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha vissuto un periodo drammatico in seguito all’aborto spontaneo che ha subito per la sua bambina.

Nel luglio 2022, Selvaggia Roma annunciava di essere incinta del suo compagno Luca Teti, calciatore del Pomezia. Quando l’ex vippona era giunta al quinto mese lo aveva annunciato, e stava preparando il gender reveal party per svelare ad amici e parenti il sesso del bebè. Sarebbe dovuto nascere una bambina, Mia, raccontò poi Selvaggia.

Dopo aver annunciato di aver perso la figlia che portava in grembo, la Roma scomparì dai social per diverso tempo. Poi, dopo il suo ritorno, ha preferito non parlarne fino allo scorso febbraio, quando ha raccontato il dolore fisico e psicologico per aver dovuto dare alla luce un corpicino senza vita.

Adesso, a distanza di diversi mesi, Selvaggia ha pubblicato un video nel quale racconta come si sente oggi: “Voglio dedicare cinque minuti a me stessa, a noi stesse… Per dire che ce l’ho fatta, che c’è l’abbiamo fatta… Dovete ringraziare voi stesse e le persone che vi amano e vi stanno accanto. Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare il dolore, un dolore incolmabile. Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita. Noi siamo donne e siamo anche molto forti. Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre. E a dirvi: non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere come sempre un lato positivo”.