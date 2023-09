Lunedì 11 settembre è la data che segnerà il ritorno sugli schermi del Grande Fratello in una versione completamente rinnovata. L’unica conferma rispetto alle edizioni precedenti è quella di Alfonso Signorini, che sarà nuovamente al timone. Ma ad affiancarlo non ci saranno più Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E non ci sarà nemmeno Giulia Salemi, tutte “vittime” della nuova politica anti trash voluta da Pier Silvio Berlusconi.

A sostituire le opinioniste ci sarà Cesara Buonamici in solitaria. Al posto della “bastarda col tablet”, invece, sarebbe dovuta esserci, secondo TVBlog, Rebecca Staffelli, speaker radiofonica e figlia di Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia. Ma, a quanto pare, l’indiscrezione lanciata dal portale è destinata a rimanere tale. Durante il promo ufficiale che annuncia la messa in onda del reality, quella che sarebbe dovuta essere la nuova “inviata dei social” non compare. E ciò confermerebbe le voci che si sono rincorse negli ultimi giorni: Rebecca Staffelli, infatti, ha annunciato di essere impegnata a Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23 con il programma 105 Night Express. Fascia di orario in cui, per due volte a settimana, dovrebbe essere impegnata con il Grande Fratello.

A questo punto, l’ipotesi più accreditata è che la figura di esperta dei social, ricoperta per una sola edizione da Giulia Salemi, è destinata a scomparire.