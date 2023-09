A distanza di pochi giorni dall’ufficializzazione della nuova relazione di Belen Rodriguez con l’imprenditore Elio Lorenzoni, Stefano De Martino si è reso protagonista di una mossa social che non è passata inosservata.

Il conduttore originario di Torre Annunziata, che nel frattempo ha iniziato a seguire Antonino Spinalbese su Instagram (e viceversa), ha condiviso una storia nella quale ha mostrato il titolo di una canzone della sua ex Emma Marrone.

Lo scorso maggio De Martino aveva parlato anche del rapporto con la sua storica ex fidanzata: “Sono meglio come ex che come compagno - aveva dichiarato Stefano parlando di com'è l'essere legati sentimentalmente a lui -. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato.

Ho un bel rapporto con lei. Ci siamo conosciuti da piccoli e abbiamo condiviso una fetta di vita, ed è stato bello. Quando stavamo insieme è stato bello, e abbiamo vissuto gli anni più capovolgenti per entrambi. Eravamo da poco maggiorenni. Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita. Quindi sono molto legato a lei, e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”.

Lo scorso dicembre, anche Emma Marrone aveva parlato della storia con Stefano: “Io e lui avevamo creato un bel pezzettino magico nel nostro privato. Eravamo felici e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso una tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti, e non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia o vendetta”.