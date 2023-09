Nonostante la rottura tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sia avvenuta ormai più di due mesi fa, sembrano volersi arrestare le polemiche. E chi nutriva ancora qualche flebile speranza relativa ad un possibile ritorno di fiamma dovrà inevitabilmente rassegnarsi.

La storia tra l’influencer campana e lo speaker radiofonico, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, è giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, due dei quali trascorsi fuori dalle mura della Casa di Cinecittà.

Nel corso di questi mesi, tra accuse e recriminazioni reciproche, i due ex vipponi non hanno mai smesso di punzecchiarsi sui social. Sul settimanale Nuovo in edicola ieri, è uscita un’intervista ad Edoardo (risalente, però, ad alcune settimane fa), in cui il volto di Forum parla proprio della rottura con Antonella. E alla domanda se fosse realmente finita, ha risposto: “Non si può dire quello che succederà nel futuro. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione”. La mamma della Fiordelisi, alcune settimane fa, aveva ammesso che la figlia, per questa situazione, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto. “Non lo so, forse si riferiva ad un episodio in particolare – ha detto Edoardo - . Sicuramente ci stava male, ma a me sembra esagerato dire che non si alza dal letto. Poi l’ho vista negli ultimi giorni al mare e a cena fuori, quindi mi sembra un po’ forte affermare che non si alza dal letto”.

Edoardo tira una frecciatina ad Antonella

Intanto, nelle ultime ore, un tweet di Donnamaria non è passato inosservato: “Vi chiedo di smetterla di associarmi alla AS Roma. Io con la Roma non c’entro nulla. Forza Roma, volevo dire daje Roma, volevo dire non associatemi alla AS Roma”. Le parole di Edoardo sembrano essere una chiarissima frecciatina rivolta alla sua ex fidanzata che, alcune settimane fa, incalzata dalle fan, aveva dichiarato: “Ma una cosa ve la chiedo: le più intelligenti avranno capito qual è la situazione, o meglio se non l’avete capita potete immaginarla, quindi perché insistete? Vi ho già detto che non vorrei più essere associata a nessun tipo di ex. Non sto a dirvi cosa sia successo, ma come mi sono capitate cose brutte in questi mesi me ne stanno capitando anche di belle, quindi vorrei godermele”.